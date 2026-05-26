ЄС відреагував на погрози рф та заклики залишити Київ

Брюссель розцінив російські попередження щодо Києва як сигнал подальшої ескалації.

Погрози росії на адресу України та західних дипломатів є елементом традиційної кремлівської тактики залякування і не дадуть результату – так вважають представники Польщі, Латвії та Франції. Заяви прозвучали 26 травня перед засіданням Ради ЄС із загальних питань.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Мене не дивує, що росія погрожує Україні та дипломатам західних країн. Тут немає нічого нового. путін використовує цю тактику, щоб поширювати страх серед нас тут, у Європі. І я просто хочу сказати: це не спрацює", – заявив секретар МЗС Польщі Ігнаци Нємчицький.

За його словами, позиція Варшави залишається незмінною: Європа має одночасно посилювати тиск на росію і підтримку України.

Парламентський секретар МЗС Латвії Артйомс Уршульскіс відкинув спроби москви використати ракету "Орєшнік" як інструмент тиску.

"Орєшнік – це, радше, чудова PR-історія в уявленні путіна. Але не в нашому. Ми бачили кілька ударів і дуже багато інформаційного супроводу навколо них. Але насправді нічого не змінюється", – сказав він, додавши, що росія "стає дедалі слабшою на полі бою", тоді як Україна – "дедалі сильнішою".

Речник МЗС Франції Паскаль Конфаврьо заявив, що "про евакуацію не може бути й мови". Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також підтвердила, що дипломатичний корпус не має наміру залишати українську столицю.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ КНР у відповідь на нові погрози росії масованими ударами по столиці України закликало "відповідні сторони" утриматися від посилення бойових дій.