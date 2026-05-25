Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Це ознака відчаю": посол ЄС відповіла на погрози росії щодо Києва

25 травня 2026, 21:26
https://www.facebook.com/kmathernova
Очевидніше, що режим путіна усвідомлює свою нездатність зламати стійкість України та підтримку її партнерів.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не залишать Київ попри нові погрози росії завдати ударів по місту.

Про це вона написала у Facebook.

Заяву МЗС рф із закликом до іноземних дипломатів і громадян покинути українську столицю Матернова назвала "шедевром лицемірства".

"Режим, який роками бомбив житлові будинки, музеї, пологові будинки, школи та електростанції, раптом заговорив мовою міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Той самий режим, який щоночі завдає ракетних і дронових ударів по мирних жителях, тепер попереджає інших триматися подалі", – наголосила посол.

За її словами, такими заявами росія намагається посіяти паніку і страх, однак ця тактика не спрацює.

"ЄС нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною. Погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій – це не ознака сили. Це ознака відчаю", – підкреслила Матернова.

Посол також зауважила, що агресивніша риторика кремля, то очевидніше, що режим путіна усвідомлює свою нездатність зламати стійкість України та підтримку її партнерів.

Раніше МЗС росії заявило про начебто заплановані "послідовні системні удари" по підприємствах українського ВПК у Києві та "центрах ухвалення рішень" і закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, "якнайшвидше залишити" місто.

війнаатакаЄвросоюзросія загрозаКатаріна Матернова

Останні матеріали

Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється