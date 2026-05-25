"Це ознака відчаю": посол ЄС відповіла на погрози росії щодо Києва

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не залишать Київ попри нові погрози росії завдати ударів по місту.

Про це вона написала у Facebook.

Заяву МЗС рф із закликом до іноземних дипломатів і громадян покинути українську столицю Матернова назвала "шедевром лицемірства".

"Режим, який роками бомбив житлові будинки, музеї, пологові будинки, школи та електростанції, раптом заговорив мовою міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Той самий режим, який щоночі завдає ракетних і дронових ударів по мирних жителях, тепер попереджає інших триматися подалі", – наголосила посол.

За її словами, такими заявами росія намагається посіяти паніку і страх, однак ця тактика не спрацює.

"ЄС нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною. Погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій – це не ознака сили. Це ознака відчаю", – підкреслила Матернова.

Посол також зауважила, що агресивніша риторика кремля, то очевидніше, що режим путіна усвідомлює свою нездатність зламати стійкість України та підтримку її партнерів.

Раніше МЗС росії заявило про начебто заплановані "послідовні системні удари" по підприємствах українського ВПК у Києві та "центрах ухвалення рішень" і закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, "якнайшвидше залишити" місто.