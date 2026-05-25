Сибіга обговорив із Тихановською безпеку регіону та спільну протидію режиму лукашенка

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про зміст переговорів із лідеркою білоруської демократичної опозиції в екзилі Світланою Тихановською, яка перебувала з візитом у Києві.

Про це він написав у соцмережі X.

За словами Сибіги, ключовими темами зустрічі стали регіональна безпека та протидія загрозам з боку режиму олександра лукашенка для України, Польщі та країн Балтії.

Він наголосив, що Україна розглядає майбутню "вільну та демократичну білорусь" як частину регіональних ініціатив співпраці, зокрема Люблінського трикутника.

"Безкарності не буде: режим лукашенка несе повну відповідальність за агресію проти України", – заявив глава МЗС, додавши, що сторони обговорили збір доказів для Спеціального трибуналу в Гаазі та притягнення до відповідальності за злочини проти українських дітей.

Окремо йшлося про санкційну політику. За словами Сибіги, білоруська опозиція передала нові пропозиції щодо посилення обмежень, які Україна планує винести на рівень ЄС.

Також сторони домовилися посилити співпрацю у гуманітарній та інформаційній сферах, зокрема у протидії русифікації та підтримці білоруської мови.

Нагадаємо, Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом, під час якого вона планує зустрічі з українським керівництвом і відкриття представництва демократичних сил білорусі.