Україна дізнається про масовані удари росії за тиждень до атаки – ЗМІ

25 травня 2026, 18:10
джерело t.me/Mykola_Kalashnyk
Для підготовки одного удару росіяни задіюють десятки тисяч військовослужбовців.

Планування та проведення масованих ударів по Україні вимагає від росії складної логістики, яку уважно відстежують українська та американська розвідки. Іноді їм стає відомо про дату удару за тиждень до його завдання.

Про це пише Le Monde.

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для масованих ударів минулих вихідних росіяни задіяли кілька десятків тисяч військовослужбовців. Під час таких атак задіюються сотні операторів дронів, стратегічна авіація, Чорноморський флот і Каспійська флотилія, ракетні та артилерійські підрозділи, а у разі запуску "Орешника" – ще й ракетні війська стратегічного призначення.

"Їм необхідно підготувати ударні засоби: доставити крилаті ракети, озброїти літаки, перекинути їх із постійних баз на п'ять або шість діючих злітно-посадкових смуг. Ці операції займають години, якщо не дні", – пояснив Ігнат.

Український фахівець з ППО Руслан розповів, що про масовану атаку 24 травня та її ймовірний масштаб Україна знала за шість днів. "Картина прояснилася в міру наближення дати, з розгортанням кораблів, підводних човнів і літаків. За три години до цього у нас було чітке уявлення про кількість і типи снарядів", – зазначив він.

російські промислові потужності також дозволяють відстежувати підготовку до ударів. Заводи в Єлабузі та Іжевську виробляють близько 130 безпілотників щодня, а для накопичення 500 дронів, необхідних для одного масованого удару, потрібно щонайменше тиждень. Крім того, російські підприємства щодня виробляють у середньому одну ракету "Калібр", від двох до трьох ракет Х-101 і від двох до трьох балістичних ракет "Іскандер".

