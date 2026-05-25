Рейтинг путіна впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення – Forbes

25 травня 2026, 16:49
з вільних джерел
Відключення інтернету і блокування Telegram турбують росіян більше, ніж українські дрони.

Попри витрачені майже 3 мільярди доларів на пропаганду, рейтинг путіна в росії впав до найгіршого показника з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Forbes.

Навіть офіційні кремлівські опитування фіксують стрімке падіння: рейтинг схвалення знизився з 74% у лютому до 65,6% у квітні, довіра – на 7 пунктів до 71% за той самий період. Зміна методології опитування змогла підняти показник лише на 1%.

Серед головних причин – затягування війни в Україні. Якщо у 2022 році кожен третій росіянин мав родичів, причетних до війни, то тепер це стосується майже третини населення. Удари українських БПЛА охоплюють близько 70% території росії. Додатковий тиск створює інфляція: понад половина опитаних у квітні назвали її "дуже високою", ще 30%  – помірною.

Однак головним подразником для пересічних росіян стали відключення інтернету та блокування Telegram. Це вдарило по малому бізнесу, зірвало роботу електронних платежів, банкоматів, служб доставки та супутникової навігації. "Опитування показали, що росіяни вважають регулювання інтернету головною причиною занепокоєння, навіть більшою, ніж атаки українських дронів",  – зазначає Forbes. кремль офіційно пояснює обмеження необхідністю протидіяти українським дронам, які використовують мобільні мережі.

На тлі цього путін стає дедалі більш ізольованим. За даними видання, він провів кілька тижнів у бункері через побоювання замаху чи держперевороту. російські еліти зростаючою мірою розчаровані, а розкол між ними та силовиками поглиблюється. Речник путіна Пєсков і перший заступник глави адміністрації Кирієнко намагалися відмовити диктатора від інтернет-обмежень, але той слухає лише спецслужби. "путін оточений військовими генералами, які кажуть йому те, що він хоче чути", – пояснює Forbes.

На думку видання, репресії можуть обернутися проти самих силовиків: втручаючись у повсякденне життя людей, кремль ризикує викликати саме те невдоволення, яке намагається придушити.

