Фон дер Ляєн летить до Литви після серії дронових інцидентів над Балтією

Візит зосередять на зміцненні спільних оборонних можливостей.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 26 травня відвідає Литву у зв'язку з серією вторгнень дронів до країн Балтії.

Про це пише Politico з посиланням на трьох обізнаних чиновників.

Разом із нею до Литви прибуде і комісар оборони Андрюс Кубілюс.

Очікується, що фон дер Ляєн зустрінеться з главами держав та урядів балтійських країн. Окрім демонстрації солідарності, візит планують зосередити на зміцненні спільних оборонних можливостей через флагманські схеми фінансування та планування Єврокомісії.

Приводом для візиту стала ціла серія інцидентів. 20 травня Литва оголошувала повітряну тривогу після виявлення безпілотника поблизу кордону з білоруссю. На початку травня два українські дрони, призначені для росії, впали над порожнім нафтосховищем у Латвії – цей інцидент спричинив політичну кризу і розпад правлячої коаліції. Минулого тижня винищувач НАТО збив безпілотник у повітряному просторі Естонії.

росія скористалася цими інцидентами, щоб звинуватити країни Балтії у нібито дозволі Україні використовувати їхній повітряний простір для ударів по російській території та пригрозила відповіддю. Три балтійські країни відкинули ці звинувачення у спільній заяві, назвавши їх "відвертою дезінформаційною кампанією", яку росія використовує для маскування власних військових невдач.

"Публічні погрози росії нашим балтійським державам абсолютно неприйнятні. росія та білорусь несуть пряму відповідальність за дрони, які загрожують життю та безпеці людей на нашому східному фланзі. Європа відповість єдністю та силою", – заявила фон дер Ляєн минулого тижня.