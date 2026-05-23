У Литві викрили схему контрабанди сигарет на аеростатах

Серед підозрюваних – поліцейські та прикордонники, які зливали інформацію злочинцям.

Литовські правоохоронці затримали 27 осіб у рамках розслідування масштабної контрабанди сигарет із використанням метеорологічних аеростатів. 13 із затриманих – держслужбовці: поліцейські та співробітники Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє LRT.

За словами заступника генерального комісара поліції Маріуса Драудвіли, затримані держслужбовці передавали контрабандистам конфіденційну оперативну інформацію. Він охарактеризував злочинні угруповання як такі, що "цинічно діють проти національних, економічних та безпекових інтересів Литовської Республіки", становлячи небезпеку для цивільної авіації, громадської безпеки та інфраструктури.

Схема контрабанди була добре відпрацьованою: сигарети переправляли через кордон на метеорологічних аеростатах, оснащених GPS-передавачами. Злочинці використовували зашифровані канали зв'язку для точного відстеження місць приземлення куль, після чого забирали вантаж і збували його.

Під час операції поліція провела 74 обшуки за участю понад 100 співробітників. Вилучено тепловізори, дрони, GPS-передавачі, радіостанції, SIM-картки, маски та пакувальні матеріали для сигарет. Затриманих держслужбовців відсторонено від виконання обов'язків і, як очікується, звільнять.

Розслідування охоплює звинувачення у контрабанді, участі в злочинному об'єднанні, а також у сприянні іноземній державі в діяльності проти Литви.