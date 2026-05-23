Трамп відсторонив Ізраїль від переговорів з Іраном

Ізраїльські лідери змушені збирати інформацію про переговори через треті країни.

Адміністрація Трампа фактично виключила Ізраїль з переговорів про перемир'я між США та Іраном. Причиною стали надто оптимістичні прогнози прем'єра Біньяміна Нетаньяху, які так і не справдилися.

Про це повідомляє The New York Times.

Напередодні атаки на Іран 28 лютого Нетаньяху не просто був присутній у ситуаційному центрі разом із Трампом – він очолював обговорення, в яких пророкував, що спільний удар США та Ізраїлю може призвести до падіння Ісламської Республіки. Коли ці запевнення не справдилися, ставлення Вашингтона до Єрусалима кардинально змінилося.

За словами двох чиновників Міноборони Ізраїлю, ізраїльська сторона тепер настільки відсторонена від справ, що змушена збирати інформацію про переговори між США та Іраном через власні зв'язки з лідерами та дипломатами в регіоні, а також за допомогою стеження всередині іранського режиму.

Це болісний удар особисто по Нетаньяху, який тривалий час позиціонував себе для виборців як "наставника Трампа". На початку війни він запевняв ізраїльтян, що розмовляє з американським президентом "майже щодня", обмінюючись ідеями та "ухвалюючи рішення разом". Тепер на нього чекає непроста боротьба за переобрання цього року.

Пріоритети двох країн почали розходитися після того, як Іран закрив Ормузьку протоку, що спричинило різке зростання цін на нафту і змусило Трампа погодитися на припинення вогню. Ізраїль тим часом так і не досяг жодної зі своїх трьох головних цілей: повалення режиму, знищення іранської ядерної програми та ліквідації ракетної програми Тегерана.

Відсторонення від переговорів породжує для Ізраїлю і конкретні безпекові ризики. Питання іранського ракетного арсеналу, ймовірно, залишилося поза порядком денним, а будь-яка угода не поліпшить умов порівняно зі скасованою угодою 2015 року, яку Нетаньяху свого часу критикував саме за те, що вона не стосувалася іранських ракет. Ізраїль також стурбований можливим скасуванням санкцій проти Тегерана в рамках нової домовленості.