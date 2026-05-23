Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США занепокоєні посиленням дій росії проти країн Балтії – Рубіо

23 травня 2026, 11:37
США занепокоєні посиленням дій росії проти країн Балтії – Рубіо
x.com/marcorubio
Державний секретар США зазначив, що у Вашингтоні уважно стежать за розвитком ситуації.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон стурбований посиленням активності росії поблизу країн Балтії та не хоче подальшої ескалації ситуації.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Швеції.

Коментуючи серію інцидентів із безпілотниками над Естонією, Латвією та Литвою, Рубіо наголосив, що США підтримують постійний контакт із союзниками по НАТО та уважно стежать за розвитком подій.

"Так, це викликає занепокоєння. Ми завжди хвилюємося через можливість ескалації. Ці країни відчувають загрозу, і для цього є зрозумілі причини. Ми працюємо із союзниками по НАТО і не хочемо, щоб це переросло у ширший конфлікт із серйознішими наслідками", – заявив держсекретар США.

Після кількох випадків появи безпілотників у повітряному просторі Балтії місцева влада заявила, що причиною могли стати російські системи радіоелектронної боротьби, які змінюють курс українських дронів. У відповідь москва звинуватила країни Балтії у нібито сприянні українським атакам на росію та пригрозила "відповіддю".

Естонія, Латвія та Литва відкинули ці заяви та назвали їх дезінформаційною кампанією кремля.

Раніше Politico писало, що росія намагається використати інциденти з дронами для створення напруження між Україною та її союзниками, однак ці спроби наразі не дали результату.

СШАНАТОдроникраїни Балтіїросія загрозаМарко Рубіо

Останні матеріали

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється