США занепокоєні посиленням дій росії проти країн Балтії – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон стурбований посиленням активності росії поблизу країн Балтії та не хоче подальшої ескалації ситуації.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Швеції.

Коментуючи серію інцидентів із безпілотниками над Естонією, Латвією та Литвою, Рубіо наголосив, що США підтримують постійний контакт із союзниками по НАТО та уважно стежать за розвитком подій.

"Так, це викликає занепокоєння. Ми завжди хвилюємося через можливість ескалації. Ці країни відчувають загрозу, і для цього є зрозумілі причини. Ми працюємо із союзниками по НАТО і не хочемо, щоб це переросло у ширший конфлікт із серйознішими наслідками", – заявив держсекретар США.

Після кількох випадків появи безпілотників у повітряному просторі Балтії місцева влада заявила, що причиною могли стати російські системи радіоелектронної боротьби, які змінюють курс українських дронів. У відповідь москва звинуватила країни Балтії у нібито сприянні українським атакам на росію та пригрозила "відповіддю".

Естонія, Латвія та Литва відкинули ці заяви та назвали їх дезінформаційною кампанією кремля.

Раніше Politico писало, що росія намагається використати інциденти з дронами для створення напруження між Україною та її союзниками, однак ці спроби наразі не дали результату.