НАТО розгорнуло штаб у лондонському метро та відпрацювало удари по росії

22 травня 2026, 21:58
Військові зайняли занедбану платформу станції Чаринг-Крос для імітації операцій проти російського вторгнення.

Корпус швидкого реагування НАТО під керівництвом Великої Британії розгорнув підземну штаб-квартиру на занедбаній платформі станції лондонського метро Чаринг-Крос.

Про це повідомляє The Independent.

У рамках операції "Аркадний удар" військові відпрацьовують сценарій вигаданого вторгнення росії до однієї з балтійських країн. Зокрема, перевіряється здатність альянсу застосовувати засоби радіоелектронної боротьби – придушувати російський зв'язок і виводити з ладу безпілотники. Командувач британського ARRC генерал-лейтенант Майк Елвісс пояснив, що навчання спрямовані на відпрацювання "розвідувального удару" – здатності виявляти та знищувати російські війська на марші.

За його словами, росія має дві стратегічні переваги: може зосередити бойову міць у точці нападу, тоді як НАТО змушене захищатися по всьому периметру, і саме противник обирає момент атаки. Елвісс підкреслив символічне значення навчань: "Ми репетируємо це не лише для того, щоб добре впоратися, а й тому, що супротивник спостерігає, і ми хочемо, щоб він знав, що ми готові до виклику".

Голова Сухопутного командування НАТО американський генерал Крістофер Донах'ю застеріг від зволікань з підготовкою. "Місія готова до 2030 року – це не гасло, це те, що ми повинні зробити", – наголосив він, додавши, що традиційні форми мобілізації більше не є гарантованою перевагою альянсу. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич назвав навчання своєчасними, застерігши, що нездатність швидко засвоювати уроки сучасного поля бою ставить під загрозу оборонні плани альянсу.

Навчання відбуваються на тлі гострої критики готовності Великої Британії до реального конфлікту. За даними джерел в оборонному відомстві, британських запасів безпілотників вистачить лише на тиждень боїв – кілька сотень на день, тоді як Україна щодня застосовує їх тисячами.

Попри офіційні заяви про оборонні витрати на рівні 2,5% ВВП – 79,8 млрд фунтів – до цієї суми входять невійськові статті: пенсії та розвідка. Колишній міністр безпеки Том Тугендгат назвав плани щодо підняття витрат до 3% фіктивними. Автори Стратегічного огляду оборони лорд Джордж Робертсон і доктор Фіона Гілл розкритикували реакцію уряду на їхні рекомендації, заявивши, що країна залишається "недостатньо підготовленою та незахищеною". Міністерство оборони тим часом виявило дефіцит у 28 млрд фунтів у фінансуванні модернізації техніки.

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
