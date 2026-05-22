Союзник Трампа та прихильник України: Словенію знову очолив Янез Янша

Правоконсервативний політик отримав мандат на формування уряду після голосування в парламенті.

Державна асамблея Словенії 22 травня обрала Янеза Яншу, лідера партії SDS, новим прем'єр-міністром країни. За його кандидатуру проголосували 51 із 87 депутатів, що взяли участь у таємному голосуванні, 36 висловились проти.

Яншу заздалегідь підтримали фракції SDS, NSi, SLS, "Фокусу" та "Демократів", які напередодні також уклали коаліційну угоду. Додаткову підтримку забезпечила партія "Правда", яка, втім, до складу уряду не увійде.

Своїми головними пріоритетами новий прем'єр називає економічний розвиток, боротьбу з корупцією, децентралізацію та дебюрократизацію. У промові перед депутатами Янша підтвердив прихильність Словенії до членства в ЄС і НАТО, але не утримався від низки євроскептичних зауважень. Водночас він виступив за "військово сильну Європу", яка має бути здатна "демонструвати реальну силу і застосовувати її у разі загроз".

67-річний Янез Янша – один із найвідоміших правоконсервативних політиків Центральної Європи. Це вже його третє прем'єрство. Він входить до кола європейських лідерів, близьких до Дональда Трампа, і відомий помірним євроскептицизмом, жорсткою позицією щодо міграції та акцентом на національних інтересах.

Попри правоконсервативний профіль, позиція Янші щодо України суттєво відрізняється від деяких його ідеологічних союзників. Він підтримує вступ України до ЄС і ще у 2022 році відвідав Київ на знак солідарності після початку повномасштабного вторгнення росії. Його повернення до влади, за оцінками, посилить табір правоконсервативних сил у Євросоюзі.