У Словенії проходять вибори: ліберали та праві популісти змагаються за владу

22 березня 2026, 16:11
У Словенії в неділю, 22 березня, відбуваються парламентські вибори, на яких за владу змагаються керівні ліберали та праві популісти.

Про це повідомляє Associated Press.

Головна боротьба точиться між партією "Рух за свободу" на чолі з прем’єр-міністром Робертом Голобом та Словенською демократичною партією, яку очолює Янез Янша — представник правого популістського табору і союзник Дональда Трампа.

Згідно з останніми опитуваннями, обидві політичні сили мають приблизно рівну підтримку виборців. Аналітики прогнозують, що жодна з партій не зможе самостійно сформувати більшість у 90-місному парламенті, що посилює роль малих партій у формуванні коаліції.

Передвиборча кампанія була напруженою та супроводжувалася скандалами. Зокрема, місцеві медіа повідомляли про можливу наклепницьку кампанію проти партії Голоба, до якої нібито причетна ізраїльська приватна розвідувальна компанія Black Cube.

Також напередодні голосування у країні лунали звинувачення щодо можливого зовнішнього втручання у виборчий процес, що додало напруги політичній ситуації.

Очікується, що результати голосування визначать подальший політичний курс Словенії та її позицію в Європейському Союзі.

