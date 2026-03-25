Трамп звернувся до угорців з особливим проханням перед виборами

25 березня 2026, 10:57
Американський лідер закликав угорський народ проголосувати за чинного голову уряду Віктора Орбана.
Президент США Дональд Трамп звернувся до громадян Угорщини із закликом підтримати Віктора Орбана на виборах. Трамп назвав його "справжнім бійцем" та "переможцем".
 
Про це президент США повідомив у соцмережі Truth Social.
 
Так, напередодні парламентських виборів, які заплановані на 12 квітня 2026 року, американський лідер закликав угорський народ проголосувати за чинного голову уряду Віктора Орбана.
 
При цьому Трамп не просто висловив підтримку, а розгорнув повноцінну агітаційну кампанію, акцентуючи на спільних цінностях:
  • Сильне лідерство: Трамп назвав Орбана "потужним лідером із перевіреним досвідом", який невтомно бореться за свою країну.
  • Спільні пріоритети: глава Білого дому підкреслив, що Орбан успішно захищає кордони Угорщини, зупиняє нелегальну імміграцію та забезпечує "закон і порядок" - так само як і сама адміністрація Трампа в США.
  • Економічні досягнення: за словами Трампа, саме за часів Орбана відносини між країнами досягли "нових висот", що сприяло розвитку торгівлі та створенню робочих місць.
 
Трамп завершив свій допис емоційним закликом, звертаючись безпосередньо до громадян Угорщини: "Угорщино! Виходь і голосуй за Віктора Орбана. Він справжній друг, боєць та переможець... Він ніколи не підведе великий народ Угорщини. Я з ним до кінця!"
 
Заява Трампа пролунала на тлі скандальних повідомлень про можливі провокації іноземних спецслужб та обговорень у ЄС щодо блокування кредитів для України через позицію Будапешта.
