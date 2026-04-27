Прокремлівський Сіярто отримає місце в угорському парламенті

Міністр закордонних справ Угорщини збереже мандат у новому складі парламенту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який залишає посаду в уряді, збереже мандат у новому скликанні Національної асамблеї.

Про це повідомив лідер фракції "Фідес" Гергей Гуяш, пише Telex.

Після виборів 12 квітня коаліція "Фідес" чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) отримала 52 мандати у 199-місному парламенті. Сам "Фідес" матиме 44 місця, одне з яких займе Сійярто.

На посаді глави МЗС Сійярто неодноразово фігурував у критичних заявах через свою позицію щодо України та росії.

Раніше медіа повідомляли про публікацію записів телефонних розмов, у яких Сійярто нібито інформував главу МЗС рф Сергія Лаврова про перебіг зустрічей міністрів закордонних справ ЄС. Сам політик називав ці звинувачення безпідставними.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також заявляв про можливі зловживання під час виборчого процесу, однак офіційних підтверджень цим твердженням не було оприлюднено.

У нещодавньому інтерв’ю Сійярто заявив, що ніколи не діяв в інтересах росії.