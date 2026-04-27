Прокремлівський Сіярто отримає місце в угорському парламенті

27 квітня 2026, 18:24
Прокремлівський Сіярто отримає місце в угорському парламенті
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Міністр закордонних справ Угорщини збереже мандат у новому складі парламенту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який залишає посаду в уряді, збереже мандат у новому скликанні Національної асамблеї.

Про це повідомив лідер фракції "Фідес" Гергей Гуяш, пише Telex.

Після виборів 12 квітня коаліція "Фідес" чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана та Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) отримала 52 мандати у 199-місному парламенті. Сам "Фідес" матиме 44 місця, одне з яких займе Сійярто.

На посаді глави МЗС Сійярто неодноразово фігурував у критичних заявах через свою позицію щодо України та росії.

Раніше медіа повідомляли про публікацію записів телефонних розмов, у яких Сійярто нібито інформував главу МЗС рф Сергія Лаврова про перебіг зустрічей міністрів закордонних справ ЄС. Сам політик називав ці звинувачення безпідставними.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також заявляв про можливі зловживання під час виборчого процесу, однак офіційних підтверджень цим твердженням не було оприлюднено.

У нещодавньому інтерв’ю Сійярто заявив, що ніколи не діяв в інтересах росії.

 
Останні матеріали

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Більше публікацій

