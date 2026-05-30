Данія попередила про нову хвилю агресії росії проти Європи

Метте Фредеріксен наголосила, що не може виключити сценарію поширення війни за межі України.

Виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен заявила, що росія готується до нової хвилі агресії проти європейських країн. Вона наголосила, що не може виключити сценарію поширення війни за межі України.

В інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza Фредеріксен зазначила, що не знає, де саме може відбутися загострення, однак переконана, що Європа зіткнеться з новими агресивними діями з боку москви.

За її словами, війна росії проти України стосується всієї Європи, тому підтримка Києва залишається ключовим завданням для союзників. Данська прем’єрка підкреслила, що саме український спротив стримує росію та не дозволяє їй спрямувати більше ресурсів на інші напрямки.

Фредеріксен припустила, що майбутні загрози можуть мати форму гібридних атак, провокацій під чужим прапором або інших дестабілізаційних дій. Вона зазначила, що російська сторона вже регулярно здійснює дії, які порушують кордони та безпеку європейських держав.

Водночас глава уряду Данії вважає, що сьогодні Європа значно краще підготовлена до можливих викликів, ніж кілька років тому, а усвідомлення російської загрози серед європейських країн суттєво зросло.