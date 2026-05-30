Румунію готують до нових атак: Італія направляє винищувачі та інструкторів

Прибуття італійських військ очікується 15 червня.

Італія направляє до Румунії близько 100 військових і кілька винищувачів для навчання румунської армії протидії дронам. Місія була запланована заздалегідь, однак інцидент із падінням російського безпілотника в румунському Галаці 29 травня прискорив її початок.

Про це повідомляє La Repubblica.

Прибуття італійських військ очікується 15 червня. Місію проведуть на авіабазі імені Михайла Когельничану – солдати навчатимуть румунських колег збивати дрони на військовій базі в Констанці. За словами урядових джерел, операція відрізнятиметься від звичайного патрулювання НАТО і триватиме близько місяця. Окрім винищувачів, не виключено залучення й інших літальних апаратів, зокрема безпілотників для знищення інших дронів.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня під час масованої атаки на Одеську область один із російських дронів перетнув кордон і врізався в житловий будинок у Галаці.