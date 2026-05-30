Особистий лікар заявив про "відмінний стан здоров’я" Трампа

30 травня 2026, 15:05
Трамп, якому наступного місяця виповниться 80 років, є найстаршим президентом, обраним в історії США.

Особистий лікар президента США Шон Барбабелла визнав Дональда Трампа таким, що перебуває у "відмінному стані здоров'я" та "повністю придатний" до виконання обов'язків верховного головнокомандувача. Результати медогляду, проведеного у вівторок у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда, оприлюднили в п'ятницю.

Про це пише The Associated Press.

Тригодинне обстеження за участю 22 спеціалістів включало КТ-сканування, кардіологічну діагностику, онкологічні скринінги та інші профілактичні процедури. За словами лікаря, серцева, легенева, неврологічна та загальна функції організму президента – без відхилень. Трамп пройшов Монреальський когнітивний тест на виявлення деменції та набрав максимальні 30 балів із 30 – такий самий результат, як і в попередні роки.

Президент важить 108 кг – на 6 кг більше, ніж під час огляду в квітні 2025 року. Його індекс маси тіла становить 29,7, впритул до межі ожиріння у 30 одиниць. Лікарі надали рекомендації щодо харчування, фізичної активності та зниження ваги, однак загалом оцінили його "когнітивні та фізичні показники як відмінні".

У звіті також зафіксовано синці на руках президента, які пояснили "незначним подразненням м'яких тканин через часті рукостискання" на тлі прийому аспірину. Рекомендовано перейти на низькі дози препарату. Рівень холестерину значно покращився завдяки медикаментозному лікуванню – загальний показник знизився зі 223 у 2018 році до 143 зараз.

Трамп, якому наступного місяця виповниться 80 років, є найстаршим президентом, обраним в історії США. Медогляд став четвертим публічно розкритим з моменту його повернення до Білого дому і проводиться на тлі підготовки до проміжних виборів. Минулорічний діагноз хронічної венозної недостатності зберігається, однак лікарі відзначили "покращення порівняно з минулим роком".

