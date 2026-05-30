30 травня 2026, 13:11
кремль викликав посла з Вірменії після заяв про євроінтеграцію
З ним хочуть провести консультації щодо намірів Вірменії зблизитися з Європою.

росія відкликала з Вірменії свого посла Сєргєя Копиркіна для консультацій у москві. Це відбулося на тлі напруженості між країнами, яка останнім часом лише зростає.

Про це повідомив Bloomberg.

Згідно з повідомленням на сайті російського Міністерства закордонних справ, Копиркіна відкликали «для обговорення кроків вірменського керівництва щодо тісніших зв'язків з Європейським Союзом, які підривають співпрацю в рамках Євразійського економічного союзу». Таке повідомлення з’явилося на сайті МЗС 30 травня.

У виданні звернули увагу, що уряд у Єревані розлютив кремль, коли заявив про наміри вступити до Євросоюзу. Хоча будь-яка перспектива вступу в ЄС залишається далекою ще на роки. москва погрожує запровадити економічні санкції проти Вірменії, якщо республіка продовжуватиме прагнути досягнення цієї мети.

Нагадаємо, росія, білорусь, Казахстан і Киргизстан зажадали від Вірменії провести загальнонаціональний референдум щодо вибору між вступом до Євросоюзу та збереженням членства в Євразійському економічному союзі. Спільну заяву ухвалили 29 травня на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Астані.

Паралельно росія посилює тиск напередодні парламентських виборів у Вірменії. За даними Reuters, кремль проводить дезінформаційні кампанії на підтримку проросійських кандидатів і планує організувати перевезення десятків тисяч російських вірмен для участі в голосуванні, аби перешкодити перемозі прем'єра Нікола Пашиняна, який переорієнтовує країну на Захід.

