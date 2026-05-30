США можуть поступово скасувати санкції проти Ірану – Бессент

30 травня 2026, 11:15
з вільних джерел
Міністр попередив, що тиск може посилитися, якщо угода не буде укладена найближчим часом.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість поступового скасування санкцій проти Ірану залежно від перебігу переговорів. Про це міністр фінансів Скотт Бессент заявив журналістам на Національному економічному форумі Рейгана.

Про це повідомляє Bloomberg.

На запитання, чи збережуть США фінансові та економічні санкції проти Ірану, Бессент відповів коротко: "Побачимо. Будь-які санкції будуть скасовуватися поступово". За його словами, в рамках будь-якої угоди Тегеран матиме виконати конкретні етапи, лише після яких обмеження знімуть.

Водночас міністр попередив, що тиск може посилитися, якщо угода не буде укладена найближчим часом. "Вчора ми ввели додаткові санкції. Авіакомпанії – у нас є й інші фінансові цілі. Ми можемо зробити набагато більше, якщо доведеться",  зазначив він, додавши, що частину заходів може бути скасовано на користь іранського народу.

Заява Бессента пролунала на тлі активних дипломатичних маневрів навколо іранського ядерного досьє. Трамп заявив, що ухвалює "остаточне рішення" щодо попередньої угоди про продовження перемир'я з Іраном, а міністр оборони Піт Гегсет висловився, що "будь-яка угода" з Тегераном наразі "буде вигідною".

ІранСШАсанкці

