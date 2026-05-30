Українські дрони зупинили наступ росії та змінили хід війни – WP

30 травня 2026, 10:29
За даними аналітиків, темпи просування російських військ суттєво впали.

Після важкої зими Україна входить у літній бойовий сезон із помітно сильнішими позиціями. Головною причиною уповільнення російського наступу стало стрімке нарощування безпілотних спроможностей ЗСУ – від тактичних дронів на фронті до далекобійних апаратів, які б'ють углиб території рф.

Про це пише The Washington Post у репортажі з Донеччини.

За даними аналітиків, темпи просування російських військ суттєво впали. Якщо торік армія рф захоплювала в середньому близько 390 кв. км на місяць, то тепер ці показники скоротилися до мінімуму. У квітні росія вперше за майже два роки втратила більше території, ніж змогла захопити.

Вплив українських ударів визнають навіть прокремлівські аналітики. Політолог Сергій Марков констатував "серйозне уповільнення російського наступу" і зазначив, що російські війська тепер змушені тримати склади та логістичні вузли на відстані понад 150 км від українських позицій.

Командир підрозділу далекобійних безпілотників Євген Карась повідомив, що кількість українських ударних дронів середньої дальності за останні роки зросла більш ніж на 1000%. Лише в березні українські сили запустили близько 7000 безпілотників, а із минулого літа здійснили понад 1500 підтверджених ударів по об'єктах на території рф.

Одним із рекордних став удар по нафтопереробному заводу в Республіці Комі на півночі росії – безпілотник подолав близько 1770 км. Такі атаки змушують москву перекидати системи ППО від фронту до столиці та стратегічних об'єктів у глибокому тилу.

"Я думаю, що вони будуть у дуже скрутному становищі в цій половині року, бо ми збираємося ще більше збільшити кількість влучань", – заявив Карась.

Попри позитивні тенденції, аналітики застерігають від надмірного оптимізму. росія продовжує окуповувати близько 20% території України та зберігає можливість завдавати масштабних ракетних ударів.

"Це війна на виснаження. Це як боксерський поєдинок з необмеженою кількістю раундів. Нам просто потрібно залишатися на ногах до останнього", – зазначив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

