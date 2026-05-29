росію внесли до "чорного списку" ООН через злочини проти полонених

російські збройні та безпекові сили офіційно включені до переліку сторін, відповідальних за сексуальне насильство в умовах конфлікту, у щорічній доповіді ООН.

Про це 29 травня повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець.

У доповіді верифіковано 310 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, щодо військовополонених та цивільних утримуваних осіб на території росії та тимчасово окупованих територіях України. Переважна більшість постраждалих – чоловіки. Водночас ООН наголошує, що російська влада систематично відмовляє міжнародним моніторинговим механізмам у доступі, що унеможливлює встановлення повного масштабу злочинів.

Лубінець підкреслив, що йдеться не про поодинокі випадки, а про цілеспрямовану практику катувань, приниження та психологічного терору щодо українських військовополонених і цивільних, тобто про тяжкий воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права.

"Факт офіційного внесення російських силових структур до "чорного списку" ООН є важливим міжнародним визнанням відповідальності росії за ці злочини. Водночас цього недостатньо без подальших рішучих кроків міжнародної спільноти", – зазначив омбудсмен.

Він закликав забезпечити негайний доступ МКЧХ та місій ООН до місць утримання українських полонених, посилити міжнародний тиск на росію та притягнути до відповідальності всіх винних – від безпосередніх виконавців до вищого військово-політичного керівництва рф.

Включення росії до переліку порушників стало підсумком тривалої дипломатичної роботи. За словами колишнього постійного представника України в ООН, нині заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці, українська делегація почала системно порушувати це питання ще у 2018 році, щороку повертаючи до нього увагу міжнародної спільноти через виступи в Раді Безпеки, взаємодію зі спеціальними представниками ООН та роботу з правозахисними організаціями.

Злочини сексуального насильства вперше з'явилися у щорічній доповіді Генерального секретаря ООН у 2022 році. У 2023 році розпочалася цілеспрямована адвокація щодо включення росії безпосередньо до переліку сторін-порушниць. "Сьогодні ми бачимо її результат", – підсумував Кислиця.