Японія вивчатиме досвід війни в Україні через місію НАТО

Токіо направить чотирьох військовослужбовців Сил самооборони до німецького Вісбадена, де розташований штаб місії НАТО з координації військової допомоги Україні. Метою відрядження є вивчення бойового досвіду та аналіз нових тактик сучасної війни.

Про це повідомляє Politico.

За словами міністра оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі, це рішення є важливим кроком для країни. "Відрядження знаменує подальше поглиблення співпраці між Японією та НАТО", – заявив він.

Крок ухвалено на тлі масштабного військового переозброєння Японії та загострення відносин одночасно з двома сусідами – росією та Китаєм.

Японські аналітики давно попереджають про подвійну загрозу. З півночі москва розгорнула на спірних островах біля Хоккайдо винищувачі Су-35 і протикорабельні ракети, а Охотське море активно перетворює на базу для атомних підводних човнів. Дослідник Шінго Нагата зазначає, що спільні навчання китайських і російських сил у японському повітряному просторі та водах стали "рутинними". Через це Токіо вже стягує війська на північ країни – побоюючись, що росія може відкрити "другий фронт" біля Хоккайдо саме тоді, коли Японія буде зайнята кризою з Китаєм на півдні.