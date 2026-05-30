Суд заборонив Трампу перейменовувати Центр Кеннеді

Федеральний суд США зобов'язав адміністрацію Трампа скасувати перейменування Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні. Суддя Крістофер Купер постановив, що назву закладу визначено законом і змінити її може лише Конгрес.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрації відведено 14 днів на те, щоб прибрати всі вивіски з іменем Трампа та видалити згадки про "Центр Трампа – Кеннеді" з офіційних матеріалів. Суд також заблокував плани дворічного закриття центру на масштабний ремонт, хоча дозволив проводити необхідні роботи без повного припинення діяльності закладу.

Позов подала конгресменка Джойс Бітті, яка входить до ради Центру Кеннеді. Після рішення суду вона заявила, що культурна установа "належить американському народу, а не Дональду Трампу".

Трамп розкритикував рішення, наголосивши, що ремонт неможливо провести без закриття будівлі, та доручив Міністерству торгівлі працювати з Конгресом над передачею установи під контроль законодавців.

Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді відкрили у Вашингтоні в 1971 році. Він є домівкою для Національного симфонічного оркестру та Вашингтонської національної опери. Після повернення до Білого дому Трамп замінив склад правління центру своїми союзниками, після чого рада директорів підтримала перейменування на "Центр Трампа – Кеннеді".