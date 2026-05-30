Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Суд заборонив Трампу перейменовувати Центр Кеннеді

30 травня 2026, 14:20
Суд заборонив Трампу перейменовувати Центр Кеннеді
Фото: reuters.com
Трамп розкритикував рішення.

Федеральний суд США зобов'язав адміністрацію Трампа скасувати перейменування Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні. Суддя Крістофер Купер постановив, що назву закладу визначено законом і змінити її може лише Конгрес.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрації відведено 14 днів на те, щоб прибрати всі вивіски з іменем Трампа та видалити згадки про "Центр Трампа – Кеннеді" з офіційних матеріалів. Суд також заблокував плани дворічного закриття центру на масштабний ремонт, хоча дозволив проводити необхідні роботи без повного припинення діяльності закладу.

Позов подала конгресменка Джойс Бітті, яка входить до ради Центру Кеннеді. Після рішення суду вона заявила, що культурна установа "належить американському народу, а не Дональду Трампу".

Трамп розкритикував рішення, наголосивши, що ремонт неможливо провести без закриття будівлі, та доручив Міністерству торгівлі працювати з Конгресом над передачею установи під контроль законодавців.

Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді відкрили у Вашингтоні в 1971 році. Він є домівкою для Національного симфонічного оркестру та Вашингтонської національної опери. Після повернення до Білого дому Трамп замінив склад правління центру своїми союзниками, після чого рада директорів підтримала перейменування на "Центр Трампа – Кеннеді".

СШАДональд Трамп

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється