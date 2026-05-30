США знайдуть спосіб допомогти Україні захиститися – глава Пентагону

30 травня 2026, 16:46
джерело Instagram Pete Hegseth
Міністр також торкнувся теми безпілотників, наголосивши, що США продовжують навчатися на бойовому досвіді України.

Сполучені Штати хочуть, аби Україна мала змогу себе захистити, і знайдуть спосіб це забезпечити.

Таку заяву зробив очільник Пентагону Піт Ґегсет в ефірі каналу DRM News.

Відповідаючи на запитання про прохання президента Зеленського збільшити поставки ракет до систем Patriot, Ґегсет не дав прямої відповіді, але запевнив, що США змінюють підходи до виробництва ключових видів боєприпасів задля суттєвого нарощування обсягів.

"Там, де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Там, де ми можемо дати змогу Європі зробити більше, ми даємо таку можливість", – сказав він, позитивно оцінивши зростання європейської оборонної активності.

Міністр також торкнувся теми безпілотників, наголосивши, що США продовжують навчатися на бойовому досвіді України. На його думку, ключем до успіху є не стільки створення складних систем, скільки здатність швидко масштабувати прості й дешеві рішення, адаптуючи їх до реалій тиждень за тижнем.

"Ми так багато дізналися від України про те, як вони діють", – підсумував Ґегсет.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до американських партнерів із закликом допомогти з антибалістичними ракетами або ж дати ліцензію на їх виробництво. Україні потрібні ракети до ЗРК Patriot, які виготовляють лише США. За його словами, розмову про антибалістику він починав ще з експрезидентом США Джо Байденом. Зараз діалог продовжується з Дональдом Трампом. 

