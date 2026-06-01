Українських чоловіків хочуть виключити із програми захисту ЄС

01 червня 2026, 11:32
Українських чоловіків хочуть виключити із програми захисту ЄС
У Євросоюзі вважають, що механізм слід переглянути для підтримки воєнних зусиль України.
Країни Європейського Союзу почали обговорювати можливі зміни до механізму тимчасового захисту для українців, який був запроваджений після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Серед варіантів, які розглядаються, – виключення чоловіків призовного віку з-поміж тих, хто зможе отримати цей статус у разі продовження програми.
 
Про це повідомляє Euractiv із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС.
 
Обговорення стосуються Директиви про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive, TPD), яка дозволяє українським громадянам проживати, працювати, навчатися та отримувати соціальну підтримку в країнах ЄС без проходження стандартних процедур надання притулку. Наразі цей механізм діє до березня 2027 року.
 
Згідно з документом Ради ЄС, з яким ознайомилося видання, обговорюється варіант продовження тимчасового захисту для звуженого кола осіб, зокрема через "виключення чоловіків призовного віку" або осіб, які виїхали з України на незаконних підставах. При цьому зазначається, що потенційні зміни можуть стосуватися саме нових заявників, які в майбутньому звертатимуться по цей статус.
 
У документі йдеться, що уряди деяких країн висловили занепокоєння тим, що зростає частка чоловіків призовного віку, які прибувають з Україні. Кілька країн також стверджують, що механізм слід переглянути "в інтересах України" – як для підтримки її опору російській агресії, так і для сприяння майбутній відбудові.
 
Майбутнє цього механізму обговорюватимуть міністри з питань міграції цього тижня під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. Очікується, що вони нададуть політичні рекомендації щодо подальших кроків. 
 
У виданні повідомили, що станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,33 мільйона українців. Найбільше таких осіб перебувало в Німеччині (1,27 мільйона), Польщі (961 405) та Чехії (379 820). При цьому українці становлять понад 98% усіх одержувачів тимчасового захисту в Євросоюзі. Серед них 43,3% – жінки, 30,1% – діти, а 26,6% – чоловіки.
