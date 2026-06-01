На Мальті стався потужний вибух на фабриці феєрверків

01 червня 2026, 12:10
Причини інциденту з’ясовують.
На фабриці феєрверків a’ Lourdes  на Мальті стався потужний виух,у результаті чого постраждали двоє людей.
 
Про це повідомляє MaltaToday.
 
Подія відбулася близько 06:30 1 червня. Постраждалі – двоє чоловіків 67 та 47 років, які на момент вибуху перебували на полях неподалік фабрики. В обох легкі ушкодження.
 
Під час вибуху на території фабрики не було жодного з працівників. Сам вибух був такої сили, що його чули за кілька кілометрів, через ударну хвилю вибило вікна у різних районах. На місце події оперативно прибули екстрені служби. Правоохоронці розпочали розслідування причин інциденту.
 
Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і сильну ударну хвилю. Один зі свідків, який вигулював собак у Кеннеді-Гроув, розповів, що спершу почув один вибух, а через кілька хвилин – ще кілька поспіль.
 
Прем'єр-міністр Роберт Абела заявив, що він співчуває постраждалим та додав, що на місце події негайно було направлено посадовців та працівників влади країни для надання допомоги.

 

