На Мальті стався потужний вибух на фабриці феєрверків

На фабриці феєрверків a’ Lourdes на Мальті стався потужний виух,у результаті чого постраждали двоє людей.

Подія відбулася близько 06:30 1 червня. Постраждалі – двоє чоловіків 67 та 47 років, які на момент вибуху перебували на полях неподалік фабрики. В обох легкі ушкодження.

Під час вибуху на території фабрики не було жодного з працівників. Сам вибух був такої сили, що його чули за кілька кілометрів, через ударну хвилю вибило вікна у різних районах. На місце події оперативно прибули екстрені служби. Правоохоронці розпочали розслідування причин інциденту.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і сильну ударну хвилю. Один зі свідків, який вигулював собак у Кеннеді-Гроув, розповів, що спершу почув один вибух, а через кілька хвилин – ще кілька поспіль.

Прем'єр-міністр Роберт Абела заявив, що він співчуває постраждалим та додав, що на місце події негайно було направлено посадовців та працівників влади країни для надання допомоги.