В Угорщині пролунав вибух на заводі найбільшої нафтогазової компанії

22 травня 2026, 11:11
В Угорщині пролунав вибух на заводі найбільшої нафтогазової компанії
Фото: Márton Iványi
Одна людина загинула, ще кілька зазнали серйозних поранень.
На заводі MOL, найбільшої транснаціональної нафтогазової компанії Угорщини, стався вибух.
 
Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.
 
Він повідомив, що одна людина загинула, ще кілька – зазнали серйозних поранень.
 
Міністр енергетики Іштван Капітань разом із Жолтом Гернаді, головним виконавчим директором компанії, прямують на місце події в місті Тисауйварош. Сама компанія MOL опублікувала заяву: "Під час перезапуску заводу Olefin 1 на об'єкті MOL Petrolkémia у Тисауйвароші стався вибух. Пожежу локалізували пожежники… Експерти розслідують обставини аварії".
 
За даними Telex, на місці події працюють кілька пожежних машин, а також туди направлено мобільну лабораторію. Очевидці також побачили гелікоптер рятувальної служби.
 
Дьордь Фюлеп, мер Тисауйвароша, заявив, що нині немає потреби в заходах громадського захисту, а влада постійно контактує з керівниками служби ліквідації наслідків стихійних лих та MOL.
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
