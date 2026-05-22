США ухвалили продаж Україні обладнання до ЗРК HAWK
22 травня 2026, 08:33
Вартість угоди складе більш ніж 108 мільйонів доларів.
Держдепартамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу HAWK.
Про це йдеться на сайті американського Держдепу.
Згідно з анонсом, Кабмін України запросив:
- закупівлю збірних щоглових причепів;
- капітальний ремонт і технічне обслуговування;
- запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі, а також послуги з ремонту та повернення;
- інженерно-технічну підтримку з боку уряду США і підрядників;
- та інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки ЗРК FrankenSAM HAWK.
Головним підрядником у цьому проєкті стане компанія Sierra Nevada Corporation.
"Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі", – заявили в Держдепі.
Також там додали, що продаж поліпшить спроможності України з протидії поточним і майбутнім загрозам, зазначивши, що українська сторона "без проблем інтегрує ці товари та послуги у свої збройні сили".