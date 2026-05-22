22 травня 2026, 08:07
Один з найбільших НПЗ росії частково зупинився після атаки дрона – Reuters
Завод входить у топ-5 найбільших у рф.
Нафтопереробний "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСІ") – четвертий за величиною НПЗ у росії – частково зупинився після атаки дронів.
 
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
 
Агенство пише, що після атаки українських безпілотників 20 травня нафтопереробний завод закрив основну установку первинної переробки нафти CDU-6.
 
"Зупинка установки CDU-6 призведе до різкого падіння виробництва нафтопереробного заводу, що додасть ще більшої невизначеності енергетичному сектору та постачанню палива росії", – пише Reuters.
 
Зазвичай ця установка здатна переробляти 25 700 метричних тонн на день, що еквівалентно приблизно 190 000 барелів, і становить 53% від загальної потужності нафтопереробного заводу.
 
Губернатор Нижегородської області росії Гліб Нікітін 20 травня заявив, що на промисловому майданчику сталася пожежа. Генеральний штаб України підтверджував атаку по нафтопереробному заводу, що належить компанії "Лукойл", поблизу Кстово.
 
Це четвертий за величиною НПЗ у росії, він може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік.

 

