Китай став ключовою опорою російської військової машини – The Economist

Китай навряд чи відмовиться від підтримки російського військового сектору.

Попри офіційні заяви про нейтралітет, Китай постачає росії товари і матеріали, без яких російська військова промисловість не змогла б підтримувати нинішні темпи виробництва зброї.

Про це пише The Economist.

Завдяки китайській мікроелектроніці та напівпровідникам росія активно виробляє високоточні ракети й дрони, якими атакує українські міста. Китай також забезпечує росію більшістю цивільних FPV-дронів і відповідними технологіями. російські підприємства, що виробляють зброю та боєприпаси, майже повністю залежать від китайських верстатів із числовим програмним керуванням: аналітичний центр Jamestown Foundation оцінює, що близько 90% усіх верстатів, які імпортує росія, надходять саме з Китаю.

Окремо видання звертає увагу на постачання нітроцелюлози – речовини, необхідної для виробництва артилерійських снарядів, ракет і танкових боєприпасів. Після запровадження санкцій проти посередників через Туреччину Китай почав нарощувати прямі постачання цієї речовини через державну оборонну компанію Norinco та її дочірні структури. Пекін стверджує, що нітроцелюлоза є товаром подвійного призначення і потрібна для виробництва фарб та лаків.

The Economist зазначає, що Китай навряд чи відмовиться від підтримки російського військового сектору: китайські компанії заробляють на цьому значні гроші, а росія у відповідь постачає Китаю дешеві нафту й газ. Навіть після завершення війни росія, ймовірно, залишатиметься залежною від Китаю як слабший партнер.

Раніше повідомлялося, що китайські військові наприкінці 2025 року таємно підготували близько 200 російських військовослужбовців, частина з яких після навчання повернулася до участі у війні проти України.

Водночас Китай офіційно заперечував інформацію про таємну підготовку російських солдатів та називав такі заяви спробою перекласти відповідальність за війну в Україні.