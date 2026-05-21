Маск планує перетворити SpaceX на світового лідера масових космічних запусків – Reuters

21 травня 2026, 14:58
Фото: twitter.com/SpaceX
Компанія SpaceX здійснила 170 запусків у 2025 році, розгорнувши близько 2 500 супутників у космосі.

Американська компанія SpaceX впродовж наступних п’яти років планує вийти на показник у 10 тисяч запусків ракет із корисним вантажем у космос щороку.

Про це повідомляє Reuters.

За словами керівника Федерального управління цивільної авіації США (FAA) Браяна Бедфорда, він зустрівся з президенткою SpaceX Гвінн Шотвелл, яка розповіла йому про амбітну мету компанії.

Бедфорд додав, що Шотвелл розповіла йому "про п'ятирічне бачення SpaceX щодо досягнення 10 000 запусків на рік".

У відеоінтерв'ю Forbes, яке вийшло в ефір цього тижня, генеральний директор SpaceX Ілон Маск зазначив, що компанія вже має 10 000 супутників на орбіті та зрештою хоче запускати по 10 000 комунікаційних супутників на рік, хоча він не уточнив терміни реалізації такого бажання.

