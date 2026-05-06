Ілон Маск хотів отримати $80 млрд для колонізації Марса

Ілон Маск хотів отримати $80 млрд для колонізації Марса
Стало відомо, навіщо Маску був контроль над OpenAI.

Президент OpenAI Грег Брокман під час судового засідання заявив, що Ілон Маск підтримував перетворення компанії на комерційну структуру, але прагнув отримати повний контроль над нею.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Брокмана, ще у 2017 році Маск наполягав на зміні моделі управління, оскільки некомерційний формат ускладнював залучення інвестицій для розвитку штучного інтелекту. Водночас він хотів очолити компанію після трансформації. Іншим кандидатом на цю роль був Сем Альтман.

Брокман описав напружену зустріч, під час якої Маск заявив, що заслуговує на контрольний пакет через свій досвід, і пов’язував це з амбітними планами. Зокрема, йшлося про залучення близько 80 млрд доларів для створення самодостатнього міста на Марсі.

Судовий процес триває в Каліфорнії другий тиждень. Маск, який є співзасновником OpenAI, звинувачує компанію в тому, що вона відійшла від початкової некомерційної місії. Він вимагає 150 млрд доларів компенсації та зміни керівництва.

У компанії заявляють, що Маск залишив раду директорів ще до її стрімкого зростання і тепер намагається повернути вплив. Також там припускають, що позов пов’язаний із його власним AI-проєктом xAI.

Брокман також повідомив, що OpenAI планує витратити близько 50 млрд доларів на обчислювальні ресурси у 2026 році. Компанія, яка привернула глобальну увагу після запуску ChatGPT у 2022 році, вже залучила понад 100 млрд доларів інвестицій і може готуватися до IPO з оцінкою до 1 трлн доларів.

