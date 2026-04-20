Маска викликали на допит до французької прокуратури у справі про алгоритми X

Чи з'явиться Маск особисто, поки залишається невідомим.

Мільярдер та власник платформи X Ілон Маск у понеділок, 20 квітня, має з'явитися на допит французької прокуратури у справі, що стосується упередженості алгоритмів його платформи.

Про це повідомляє Reuters.

Дату допиту було призначено ще в лютому, коли відділ кіберзлочинності паризької прокуратури провів обшуки у французькому офісі X. Чи з'явиться Маск особисто, поки залишається невідомим.

Розслідування, яке початково стосувалося шахрайства з даними, згодом було розширено. Тепер воно включає підозру у співучасті в розповсюдженні дитячої порнографії та створенні оголених фейкових зображень реальних людей. Французькі прокурори зосереджуються на тому, чи спотворювали алгоритми X обробку контенту та чи компанія неналежним чином вилучала дані користувачів. Розслідування розпочалося після скарг від французьких законодавців та правозахисних груп.

Маск ще в липні відкинув звинувачення, назвавши розслідування "політично вмотивованим". Його підтримало й Міністерство юстиції США, яке надіслало листа паризькому прокурору із заявою про відмову від співпраці у справі з аналогічних міркувань.

Справа може додатково загострити й без того напружені відносини між Парижем та Вашингтоном.

Це не перші юридичні проблеми X. У лютому Велика Британія розпочала розслідування проти платформи та її чат-бота Grok через створення фейкових інтимних зображень дітей. У січні минулого року Єврокомісія розслідувала X через порушення правил прозорості реклами, ненадання доступу до даних та введення користувачів в оману за допомогою "блакитної галочки".