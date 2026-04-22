Іран продовжує експорт нафти попри блокаду США – Bloomberg

Щонайменше два іранські танкери з нафтою успішно пройшли крізь зону американської блокади в Перській затоці та вийшли в Аравійське море.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дані аналітичної компанії Vortexa свідчать, що судна Hero II та Hedy під прапором Ірану перетнули встановлену США лінію 20 квітня. Сумарно ці танкери здатні перевозити до 4 мільйонів барелів нафти.

Вони увійшли до складу флотилії, яка в обхід американських військових кораблів доставила на ринок близько 9 мільйонів барелів палива. Фахівці змогли ідентифікувати судна лише за допомогою супутників, оскільки для обходу контролю екіпажі вимикають транспондери.

Попри погрози з боку Вашингтона, іранський експорт триває. Наразі через лінію блокади, що простягається від узбережжя Оману до ірано-пакистанського кордону, пройшли щонайменше 34 танкери та газовози, пов’язані з Іраном.

З тих суден, котрі перетнули цю зону з початку минулого тижня, 19 прямували з Перської затоки, причому 17 з них були з вантажем.

Інші судна також випробовують блокаду США. Зокрема, підсанкційний танкер "G Summer" сьогодні, 22 квітня, перетнув протоку, і, за даними систем відстеження суден, вже минув межу, за якою діє блокада.