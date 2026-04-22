ЄС і ЄІБ оголосили новий пакет підтримки України на понад €600 млн

22 квітня 2026, 16:00
ЄС і ЄІБ оголосили новий пакет підтримки України на понад €600 млн
Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та підвищення енергоефективності.

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк оголосили новий пакет фінансової підтримки для України обсягом понад 600 млн євро. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та підвищення енергоефективності.

Основну частину фінансування, понад 450 млн євро, забезпечить ЄІБ завдяки гарантії ЄС. Ще близько 150 млн євро нададуть у вигляді грантів і технічної допомоги.

Гроші планують витратити на відновлення автомобільних та залізничних доріг, модернізацію електромережі, підвищення енергоефективності житла та громадських об'єктів. Також підтримку отримають міська мобільність і освітня інфраструктура.

"Сьогоднішнє оголошення відображає міцність партнерства ЄС з Україною. Ми розширюємо нашу підтримку, щоб забезпечити конкретні інвестиції там, де вони найбільш потрібні, від енергетичної безпеки до транспорту та житлового будівництва",  –  зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Нехаммер.

Новий пакет доповнює вже виділені 2 млрд євро в межах "Інвестиційної рамки для України", яка є частиною ширшого механізму підтримки ЄС обсягом 50 млрд євро.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос наголосила, що Україна стає одним із ключових напрямків для інвестицій у Європі. "Співпраця між компаніями ЄС та України також закладає основу для більшої європейської суверенності у критично важливих технологічних секторах", – додала вона.

Міністр економіки України Олексій Соболев подякував європейським партнерам за підтримку та висловив сподівання на швидку реалізацію пакету. "Це надзвичайно важливо для задоволення нагальних потреб у відновленні",  – зазначив він.

Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
