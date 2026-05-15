Оборонні технології України викликають заздрість у США та Європи – Reuters

США та Європа визнають, що українські оборонні технології в багатьох випадках випередили їхні власні розробки.

Поки США та Україна наближаються до підписання угоди про виробництво та ліцензування українських безпілотників, а західні союзники один за одним приїжджають до Києва вчитися, оборонні інновації України дедалі частіше розглядаються як єдина світла пляма в глобальній стратегічній картині.

Про це пише Reuters.

Цього тижня генеральний директор Palantir Алекс Карп здійснив візит до Києва, зустрівся з президентом Зеленським та підписав угоду про партнерство з українськими військовими в рамках проєкту "Brave1-Datamine". Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що співпраця з Palantir вже дала практичні результати, зокрема систему детального аналізу повітряних атак, AI-рішення для роботи з розвідувальними даними та інтеграцію технологій у планування deep strike-операцій. Окремим напрямом став Brave1 Dataroom, де понад 100 компаній тренують більш як 80 AI-моделей для виявлення та перехоплення повітряних цілей.

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив Комітету Сенату з питань збройних сил, що українська система командування та управління "Дельта" здатна "інтегрувати кожен безпілотник, кожен датчик і кожну стрілецьку платформу в одну єдину мережу", чого американська армія все ще намагається досягти. Міністр оборони Піт Ґегсет у свою чергу оголосив про відправку американських військових до України для вивчення досвіду конфлікту в режимі реального часу.

За даними FT та CBS, США та Україна працюють над меморандумом про взаєморозуміння, який дозволить випробувати та потенційно виробляти за ліцензією українські безпілотники у Сполучених Штатах. Паралельно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав командний пункт на передовій разом з українськими колегами, демонструючи підтримку Берліна.

Reuters підсумовує: під тиском екзистенційного конфлікту оборонні інновації України в багатьох випадках випередили розробки більш усталених партнерів як за масштабом, так і за складністю.