Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В The Economist пояснили, чому вступ до ЄС має статися швидко

04 червня 2026, 19:31
В The Economist пояснили, чому вступ до ЄС має статися швидко
Фото: Укрінформ
На думку видання, якщо Європа хоче захистити свої кордони та позбутися залежності від трансатлантичної допомоги, вона потребує України.
З того часу, як президент США Дональд Трамп скоротив американську військову допомогу Україні, Європі вдалося заповнити цю прогалину.
 
Про це пише The Economist.
 
Видання розповіло, що Європа прискорює надходження коштів і озброєння на схід, одночасно посилюючи санкції проти російського агресора. 
 
"Частково завдяки європейській допомозі, тяжкі втрати Росії на полі бою чинять тиск на путіна", – йдеться в статті.
 
Зазначається, що у зв’язку з тим, що американські дипломатичні зусилля щодо припинення війни вичерпуються, деякі в Європі запитують, чи не настав час їм взяти на себе ініціативу і поговорити з російським лідером. На думку видання, цей  час може настати, але не зараз. Більш нагальне питання для Європи стосується її відносин з країною, яка перетворилася з підопічної Заходу на важливого партнера у сфері безпеки.
 
"Загартована в боях українська армія досягає успіхів, а її інноваційна оборонна промисловість зростає", – наголошується в статті.
 
Тому видання констатує, що якщо Європа хоче захистити свої кордони та позбутися залежності від трансатлантичної допомоги, вона потребує України так само сильно, як і Україна – Європи. Пріоритетом Європи має бути повне прийняття України, і це має статися швидко. Для самої України мета вже давно є чіткою: повноправне членство в ЄС, щоб зміцнити зв’язки із Заходом і компенсувати втрачені на користь росії території. 
 
За даними видання, через чотири роки після прийняття України в якості кандидата на членство, цього місяця ЄС, як очікується, відкриє перший "кластер" переговорів, що охоплюватиме такі теми, як демократія та верховенство права. 
 
"Дехто в Києві сподівається, що повне членство може настати вже наступного року", – зауважується в публікації.
 
Однак, в ЄС навіть ентузіасти сумніваються, що це може статися протягом десятиліття. Розрив в очікуваннях між двома сторонами є небезпечним.
 
Видання поділилося, що часткова відповідальність за це лежить на президенті України Володимирі Зеленському. Він повинен докладати більше зусиль для зміцнення внутрішніх незалежних інститутів, а особливо для боротьби з корупцією. Окрім цього, Зеленський має бути більш відкритим до творчих підходів, які б дозволили Україні зробити перші кроки на шляху до союзу. 
 
Вказується, що канцдер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно запропонував "асоційоване членство" з обмеженими правами голосу як проміжний етап на шляху до повноправного вступу. Президент України поспішив відкинути цю пропозицію.
Включення України до складу Європи є засобом протистояння очевидній регіональній загрозі – Росії. Додається, що розширення – це не просто бюрократичний процес, а геополітичний інструмент для континенту, який виглядає вразливим серед більш агресивних великих держав.
 
Інші ідеї, такі як створення Європейської ради безпеки, до складу якої могла б увійти Велика Британія, могли б допомогти швидше формалізувати партнерство з Україною у сфері безпеки.
 
Проте пріоритетом має стати прискорення процесу вступу України до ЄС.

 

війна в Україніросія окупантиЄС

Останні матеріали

Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 червня 2026, 14:32
Політика
"Одна нація" дала тріщину. Чому Анкара й Баку дедалі менше довіряють одне одному – Ельдар Мамедов
Переклад iPress – 04 червня 2026, 12:34
Дим і вразливість росії. Форум путіна про
Політика
Дим і вразливість росії. Форум путіна про "стабільне майбутнє" накрили українські дрони – The Times
Переклад iPress – 04 червня 2026, 08:44
Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 03 червня 2026, 11:35
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Технології
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2026, 10:49
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється