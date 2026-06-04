В The Economist пояснили, чому вступ до ЄС має статися швидко

На думку видання, якщо Європа хоче захистити свої кордони та позбутися залежності від трансатлантичної допомоги, вона потребує України.

З того часу, як президент США Дональд Трамп скоротив американську військову допомогу Україні, Європі вдалося заповнити цю прогалину.

Про це пише The Economist.

Видання розповіло, що Європа прискорює надходження коштів і озброєння на схід, одночасно посилюючи санкції проти російського агресора.

"Частково завдяки європейській допомозі, тяжкі втрати Росії на полі бою чинять тиск на путіна", – йдеться в статті.

Зазначається, що у зв’язку з тим, що американські дипломатичні зусилля щодо припинення війни вичерпуються, деякі в Європі запитують, чи не настав час їм взяти на себе ініціативу і поговорити з російським лідером. На думку видання, цей час може настати, але не зараз. Більш нагальне питання для Європи стосується її відносин з країною, яка перетворилася з підопічної Заходу на важливого партнера у сфері безпеки. "Загартована в боях українська армія досягає успіхів, а її інноваційна оборонна промисловість зростає", – наголошується в статті. Тому видання констатує, що якщо Європа хоче захистити свої кордони та позбутися залежності від трансатлантичної допомоги, вона потребує України так само сильно, як і Україна – Європи. Пріоритетом Європи має бути повне прийняття України, і це має статися швидко. Для самої України мета вже давно є чіткою: повноправне членство в ЄС, щоб зміцнити зв’язки із Заходом і компенсувати втрачені на користь росії території.

За даними видання, через чотири роки після прийняття України в якості кандидата на членство, цього місяця ЄС, як очікується, відкриє перший "кластер" переговорів, що охоплюватиме такі теми, як демократія та верховенство права.

"Дехто в Києві сподівається, що повне членство може настати вже наступного року", – зауважується в публікації.

Однак, в ЄС навіть ентузіасти сумніваються, що це може статися протягом десятиліття. Розрив в очікуваннях між двома сторонами є небезпечним.

Видання поділилося, що часткова відповідальність за це лежить на президенті України Володимирі Зеленському. Він повинен докладати більше зусиль для зміцнення внутрішніх незалежних інститутів, а особливо для боротьби з корупцією. Окрім цього, Зеленський має бути більш відкритим до творчих підходів, які б дозволили Україні зробити перші кроки на шляху до союзу.

Вказується, що канцдер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно запропонував "асоційоване членство" з обмеженими правами голосу як проміжний етап на шляху до повноправного вступу. Президент України поспішив відкинути цю пропозицію.