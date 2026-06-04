путін знайшов виправдання удару "Орєшніком" по гаражах у Білій Церкві
04 червня 2026, 21:07
Фото: з вільного доступу
Диктатор не відмовляється від своїх військових цілей.
Балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" рф не випробовували на полігонах, їх фактично перевіряють у реальних умовах в Україні.
Про це заявив нелегітимний президент росії путін на пресконференції з главами міжнародних інформагентств у межах Петербурзького міжнародного економічного форуму.
За його словами, нібито не йдеться про "повноцінне бойове застосування" у класичному сенсі.
"А останнє – це взагалі, якщо вже по-чесному, відкрию вам велику воєнно-державну таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися наслідки. Якщо це стосується Білої Церкви й тим паче стосується району "ДНР", у периметрі основного укріпрайону, у нас потім туди залетіли наші дрони, у цей сарай, по якому вдарили, і просто подивилися, як були покладені розвідні блоки", – заявив путін.
За його словами, військові провели оцінювання розподілу уражальних елементів.
"Для нас це важливо, щоб у майбутньому ухвалювати рішення про повноформатне застосування "Орєшніка" по призначених цілях, зокрема в районі міської забудови", – додав путін.
Серед інших заяв – путін вважає, що росія зможе і отримати Донбас під свій контроль, і укласти мирну угоду з Україною. У нього запитали, чого він хоче: контролювати весь Донбас чи укласти угоду.
"Одне іншого не виключає - контролювати весь регіон Донбасу й укласти угоду. Чому ви взяли, що це перебуває в протиріччі?" – відповів путін.
Окремо він запевнив, що нібито "безумовно готовий" і хоче домовитися з Україною мирними засобами. Але тільки "на тій базі", про яку йшлося в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
"Ми готові піти на компроміси, про які говорили в Анкориджі. Треба, щоб на компроміси готова була піти й Україна", – сказав диктатор.
Він вкотре нафантазував, що ситуація на полі бою для України нібито погана, згадавши примусову мобілізацію та дизертирів. Також путін вважає, що Євросоюз міг би "допомогти" врегулювати війну проти України. На його думку, блок має не передавати українським захисникам зброю, а умовити Україну піти на компроміс.
путін хоче, щоб документи про мир він підписував із "легетимним" представником України. У цьому контексті він згадав про "необхідність" провести вибори в Україні. Також він додав, що угоди від імені України можуть підписувати "різні люди", зокрема президент Володимир Зеленський чи речник Ради Руслан Стефанчук. За словами путіна, під час підписання мирного документа з Україною він сказав би "слава Богу, що все закінчилося".