путін знайшов виправдання удару "Орєшніком" по гаражах у Білій Церкві

"А останнє – це взагалі, якщо вже по-чесному, відкрию вам велику воєнно-державну таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися наслідки. Якщо це стосується Білої Церкви й тим паче стосується району "ДНР", у периметрі основного укріпрайону, у нас потім туди залетіли наші дрони, у цей сарай, по якому вдарили, і просто подивилися, як були покладені розвідні блоки", – заявив путін.

За його словами, військові провели оцінювання розподілу уражальних елементів.

"Для нас це важливо, щоб у майбутньому ухвалювати рішення про повноформатне застосування "Орєшніка" по призначених цілях, зокрема в районі міської забудови", – додав путін.

Серед інших заяв – путін вважає, що росія зможе і отримати Донбас під свій контроль, і укласти мирну угоду з Україною. У нього запитали, чого він хоче: контролювати весь Донбас чи укласти угоду.

"Одне іншого не виключає - контролювати весь регіон Донбасу й укласти угоду. Чому ви взяли, що це перебуває в протиріччі?" – відповів путін.