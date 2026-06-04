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Швеція передасть Україні арештоване судно Caffa, яке перевозило крадене зерно

04 червня 2026, 20:53
Швеція передасть Україні арештоване судно Caffa, яке перевозило крадене зерно
Фото: Getty Images
Шведський суд визнав, що справа є винятковою і вкрай нетиповою для місцевої судової практики.
Шведський суд ухвалив рішення, згідно з яким затримане вантажне судно Caffa передадуть правоохоронним органам України.
 
Про це повідомляє Sveriges Radio. 
 
Окружний суд міста Істад остаточно затвердив арешт і конфіскацію плавзасобу для його подальшої передачі українській стороні.
 
За словами судді, ця справа є винятковою та вкрай нетиповою для місцевої судової практики.
 
4 червня Швеція арештувала Caffa, що стало першим випадком, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території. Корабель систематично порушував порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
 
Щоб приховати цю діяльність, використовували схему з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як "Guinea False". За інформацією ГУР МО України, Caffa могло бути залучене до вивезення зерна з ТОТ. Зокрема, у липні 2025 року судно заходило до порту Севастополя, після чого вантаж було доставлено до сирійського Тартуса.
Швеціявійна в Україніросія окупанти

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