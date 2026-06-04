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Швеція заарештувала судно, підозрюване у вивезенні товарів з окупованої України

04 червня 2026, 14:35
Швеція заарештувала судно, підозрюване у вивезенні товарів з окупованої України
Фото: РБК
Це перший випадок, коли іноземний суд заарештував корабель за запитом української прокуратури.

Шведський суд заарештував вантажне судно Caffa, яке підозрюють у незаконному вивезенні продукції з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, Caffa систематично порушувало правила в'їзду та виїзду на окуповану територію, приховуючи це за фальшивою реєстрацією – у міжнародних базах судно значилося як Guinea False. Шведська берегова охорона перехопила корабель у Балтійському морі ще 6 березня.

Офіс генерального прокурора України 12 березня звернувся до Міністерства юстиції Швеції з проханням провести обшук, допитати екіпаж і капітана та заарештувати судно. Вже наступного тижня обшуки були проведені, свідків опитали.

Кравченко підкреслив, що це перший випадок, коли іноземний суд заарештував судно за запитом української прокуратури.

ШвеціяокупаціяРуслан Кравченко

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