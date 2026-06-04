Новим прем'єр-міністром Румунії став уродженець України

Новим очільником уряду став депутат Європарламенту та колишній радник президента Еуджен Томак.

У Румунії призначили нового прем'єр-міністра. Він сформує технократичний кабінет міністрів для подолання політичної кризи та збереження фінансової стабільності країни.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє Digi24.

За інформацією видання, новим очільником уряду став депутат Європарламенту та колишній радник президента Еуджен Томак. Кандидатуру було висунуто майже через місяць після відставки попереднього кабінету міністрів під керівництвом Іліє Болояна через напруженість всередині керівної коаліції.

Президент Нікушор Дан зазначив, що головними завданнями нового прем'єра стануть збереження прозахідного курсу Румунії, забезпечення фінансової стабільності, завершення програм фінансування PNRR до кінця серпня, а також боротьба з корупцією та цифровізація. Сам Томак підкреслив, що не створюватиме політизований кабінет, а натомість запропонує парламенту команду фахівців.