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Новим прем'єр-міністром Румунії став уродженець України

04 червня 2026, 20:09
Новим прем'єр-міністром Румунії став уродженець України
Фото: facebook.com/tomaceugen
Новим очільником уряду став депутат Європарламенту та колишній радник президента Еуджен Томак.
У Румунії призначили нового прем'єр-міністра. Він сформує технократичний кабінет міністрів для подолання політичної кризи та збереження фінансової стабільності країни.
 
Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє Digi24.
 
За інформацією видання, новим очільником уряду став депутат Європарламенту та колишній радник президента Еуджен Томак. Кандидатуру було висунуто майже через місяць після відставки попереднього кабінету міністрів під керівництвом Іліє Болояна через напруженість всередині керівної коаліції.
 
Президент Нікушор Дан зазначив, що головними завданнями нового прем'єра стануть збереження прозахідного курсу Румунії, забезпечення фінансової стабільності, завершення програм фінансування PNRR до кінця серпня, а також боротьба з корупцією та цифровізація. Сам Томак підкреслив, що не створюватиме політизований кабінет, а натомість запропонує парламенту команду фахівців.
 
"Ми будемо дотримуватися окресленого напрямку приналежності до європейської родини, зміцнення Стратегічного партнерства зі США, наших трансатлантичних відносин загалом, причому наша роль у НАТО є пріоритетом", – наголосив новопризначений прем’єр-міністр.
 
Він також додав, що безпека країни залишається фундаментальним обов'язком, особливо в умовах, коли "на кордоні війна, і ми бачимо її наслідки". Тепер Томак має 10 днів на формування кабінету та отримання вотуму довіри у парламенті.
 
Відомо, що призначений прем'єр-міністр має понад 20 років політичного досвіду на національному та європейському рівнях. Еуджен Томак народився 28 червня 1981 року в селі Бабеле Ізмаїльського району (територія сучасної України) в родині бессарабських румунів. До Румунії переїхав на початку 2000-х років. У 2006 році став радником в Адміністрації президента Траяна Бесеску, займався питаннями діаспори. Був державним секретарем, обирався депутатом парламенту Румунії, а з 2019 року обіймає посаду депутата Європарламенту.

 

РумуніяКабінет міністрів

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