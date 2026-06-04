Лавров видав абсурдну заяву про мирні переговори з Україною
04 червня 2026, 20:35
Фото: gettyimages.com
У кремлі вкотре звинувачують Україну в неготовності до "мирних" переговорів.
У росії заявили про нібито готовність до мирних переговорів з Україною, але водночас звинуватили Україну в тому, що вони не відбуваються.
Про це заявив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, повідомляють російські пропагандисти.
За словами російського міністра, країна-агресорка нібито готова вести переговори з Україною, але "не бачить готовності до цього з боку іншої сторони".
"Ми неодноразово заявляли, що готові вести переговори щодо України, але не бачимо готовності до діалогу з іншого боку. Ми не можемо знайти з іншого боку тих, з ким ми могли б вести діалог", – заявив Лавров.
Абсурдність заяви москви полягає у тому, що український лідер Володимир Зеленський 3 червня офіційно заявив, що готовий до будь-якого формату для наближення миру. В тому числі, й до прямих переговорів з російським диктатором.
"Я готовий до прямих переговорів з путіним, щоб завершити цю війну, аніж чекати у черзі, поки всі закінчать всі конфлікти у світі і потім дійде до нас", – наголосив глава держави.