Лавров видав абсурдну заяву про мирні переговори з Україною

У кремлі вкотре звинувачують Україну в неготовності до "мирних" переговорів.

У росії заявили про нібито готовність до мирних переговорів з Україною, але водночас звинуватили Україну в тому, що вони не відбуваються.

Про це заявив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, повідомляють російські пропагандисти.

За словами російського міністра, країна-агресорка нібито готова вести переговори з Україною, але "не бачить готовності до цього з боку іншої сторони".

"Ми неодноразово заявляли, що готові вести переговори щодо України, але не бачимо готовності до діалогу з іншого боку. Ми не можемо знайти з іншого боку тих, з ким ми могли б вести діалог", – заявив Лавров.