Прем'єр Угорщини пообіцяв спрямувати урядові компенсації на допомогу дітям в Україні

15 травня 2026, 20:40
джерело facebook Péter Magyar
Гроші підуть на благодійність дитячому будинку в Україні, який розташований у селі Велика Добронь.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що компенсаційні виплати, які належали міністрам попереднього уряду, будуть передані на благодійність – дитячому будинку в Україні.

Про це повідомляють видання Telex і TVP.

Мадяр уточнив, що загальна сума виплат ексміністрам становила 350 млн форинтів(970 тис. євро), а з урахуванням заступників прем'єрів вона сягала майже 1 млрд форинтів (2,8 млн євро). Новий прем'єр закликав колишніх міністрів відмовитися від цих коштів, наголосивши на боргах країни, високій інфляції та збагаченні олігархів за рахунок державних контрактів.

"Я закликаю міністрів, які зруйнували нашу країну та завели її в борги, навіть не думати про те, щоб брати ці гроші. З огляду на той стан, у якому вони залишили країну, це найменше, що вони можуть зробити – не брати десятки мільйонів форинтів вихідної допомоги", – заявив Мадяр.

Він також повідомив, що розпочнеться розслідування діяльності попередньої адміністрації. Колишній прем'єр Віктор Орбан не був присутній на церемонії передачі влади і наразі не відмовився від своїх виплат та пільг, але Мадяр запевнив, що не дозволить йому отримати будь-які привілеї через загальне заморожування видатків.

За рішенням угорського уряду, гроші підуть на благодійність дитячому будинку в Україні, який розташований у селі Велика Добронь (угорська назва Нагідоброні), де переважно проживає угорська меншина України.

