14 травня 2026, 17:32
Угорщина влаштувала жорсткий прийом послу росії
Міністерство закордонних справ Угорщини викликало на килим посла рф після обстрілу Закарпаття.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан провела жорстку розмову з російським послом у Будапешті Євгеном Станіславовим, під час якої прямо заявила, що атака рф по Закарпаттю є абсолютно неприйнятною.

Про це йдеться у дописі очільниці закордонного відомства у соцмережі.

Дипломатичний демарш Будапешта став миттєвою реакцією на масований російський обстріл західного регіону України, що відбувся напередодні, 13 травня. За інформацією журналістів, зустріч очільниці угорського МЗС та російського дипломата тривала близько 30 хвилин. Аніта Орбан чітко дала зрозуміти представнику країни-агресора, що удари поблизу кордонів країни-члена НАТО та в безпосередній близькості до місць компактного проживання етнічних угорців ставлять під загрозу безпеку всього регіону.
 
"Я сказала послу рф, що для Угорщини абсолютно неприйнятно те, що вони зараз атакують Закарпаття, де проживає угорська меншина… Я наголосила, що росія має зробити все для негайного припинення вогню та якнайшвидшого мирного й тривалого завершення війни", – повідомила глава закордонного відомства Угорщини.
 
Російський уряд не робив жодних публічних заяв щодо цього виклику.

 

