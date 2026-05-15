Медіаімперія Орбана розпадається після поразки на виборах

15 травня 2026, 18:40
Медіаімперія Орбана розпадається після поразки на виборах
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Тон суспільних мовників змінився за одну ніч.

Медіаімперія колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана швидко розпадається після виборів, які поклали край його 16-річному правлінню.

Про це пише Reuters.

Зміни розпочалися ще до того, як новий прем'єр Петер Мадяр офіційно прийшов до влади: на провладних каналах з'явилося більше опозиційних голосів, а проорбанівські впливові особи практично зникли із соцмереж. Мадяр назвав суспільні ЗМІ "фабрикою брехні" та обіцяв відновити свободу преси.

Найпопулярніший телеканал TV2 звільнив свого директора новин, а його флагманська новинна програма припинила ефір. Власник каналу, проорбанівський бізнесмен Міклош Васілі, пояснив закриття програми "ерозією бренду". Крім того, звільнили головного редактора проорбанівського новинного сайту Index після того, як редакція визнала, що опублікований нею документ, який нібито викривав таємний план підвищення податків урядом Мадяра, "не був економічним планом партії Тиса".

Reuters зазначає, що лідери ЄС уважно стежать за Угорщиною як за випробувальним випадком для відновлення демократичних стримувань і противаг, адже свобода ЗМІ була одним із ключових питань верховенства права, через які уряд Орбана постійно конфліктував із Брюсселем.

