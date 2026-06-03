Макрон оголосив про нове стратегічне партнерство Франції та Угорщини

Президент Франції заявив, що зміна влади в Будапешті відкриває нову еру для країни і для Європи.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше прийняв нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра в Єлисейському палаці та оголосив про підготовку стратегічного партнерства між двома країнами.

Про це Макрон повідомив у своєму X, опублікувавши спільне фото з угорським прем'єром.

"Сьогодні ми вирішуємо запустити підготовку нового стратегічного партнерства між Угорщиною та Францією, підписання має відбутися до кінця року. Це дозволить поглибити наші відносини у стратегічних галузях, як оборона, ядерна енергетика, інфраструктура, транспорт, сільське господарство", – заявив він.

Макрон також наголосив, що зміна влади в Угорщині відкриває нову еру як для самої країни, так і для її ролі в Європі, та додав, що партнерство сприятиме спільному порядку денному щодо "європейського суверенітету".

Зустріч відбулася в день активної дипломатичної активності Мадяра: раніше він провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, де заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня – за умови досягнення угоди щодо прав угорської меншини в Україні.