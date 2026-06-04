Прокуратура Угорщини заперечила причетність Орбана до справи українських інкасаторів

Підозра у відмиванні коштів залишається чинною.

Генеральна прокуратура Угорщини продовжує розслідування обставин захоплення українських інкасаторів та коштів "Ощадбанку", однак заперечує причетність тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана до організації цього інциденту.

Про це йдеться в заяві Генпрокуратури Угорщини, оприлюдненій у відповідь на відповідні припущення ЗМІ та заяву чинного угорського прем’єра Петера Мадяра.

У прокуратурі наголосили, що не контактували ані з попереднім, ані з чинним урядом Угорщини, а всі дії здійснювалися виключно на підставі заяви про злочин.

Зазначається, що напередодні надійшла заява від угорської контррозвідки, яка містила підозри щодо відмивання коштів. Тому матеріали передали до податкової служби, яка й розпочала розслідування. Після цього відбулася операція із затримання інкасаторів, а також вилучення коштів і цінностей "Ощадбанку", про яку прокуратура дізналася лише постфактум.

Там також додали, що підозра у відмиванні коштів залишається чинною, тож слідство триває, а прокуратура намагається з’ясувати всі обставини справи.

Угорське видання Telex повідомляє, що адвокат українських інкасаторів вимагає відставки генерального прокурора Угорщини, аби забезпечити незалежне, прозоре та всебічне розслідування всіх обставин справи й притягнення винних до відповідальності.