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Мадяр оголосив про "всеосяжну угоду" з Україною щодо прав угорської меншини

03 червня 2026, 21:24
Мадяр оголосив про
джерело facebook Péter Magyar
Угорщина готова підтримати відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про досягнення "всеосяжної угоди" з Україною щодо розширення прав угорської нацменшини на Закарпатті.

Про це він повідомив у Facebook.

"Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини", – заявив Мадяр, додавши, що його уряд "за три тижні" досяг того, чого команда Віктора Орбана "не змогла зробити за десять років".

Угода є результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні, в яких також брали участь політичні організації угорської громади та церкви Закарпаття. За словами Мадяра, Україна зобов'язалася найближчим часом закріпити узгоджені заходи в національному законодавстві, а також відобразити їх у плані дій щодо ЄС.

"Якщо це відбудеться – угорський уряд підтримає відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України", – підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України. Він наголошував, що двосторонні суперечки між Києвом і Будапештом не повинні блокувати євроінтеграційний процес.

Петер МадярУгорщинаЄвросоюзУкраїна

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