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Качка може очолити представництво України при ЄС – Зеленський назвав причину

17 липня 2026, 13:46
Качка може очолити представництво України при ЄС – Зеленський назвав причину
Глава держави вважає, що досвід Тараса Качки у сфері євроінтеграції та торговельній політиці допоможе Україні активніше просувати переговори з Брюсселем.

Президент Володимир Зеленський планує призначити віцепрем’єра з питань європейської інтеграції Тараса Качку представником України при Європейському Союзі. Він також має продовжити виконувати функції торговельного представника України.

Про це глава держави написав у соцмережі X (Twitter) після зустрічі з Качкою, під час якої подякував йому за роботу в уряді та взаємодію з європейськими інституціями.

Зеленський зазначив, що Україна потребує посилення роботи з ЄС для просування переговорів про вступ, зокрема щодо вже відкритих кластерів.

"Необхідно розвивати більше секторальної, деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах із Євросоюзом про вступ України", – заявив президент.

За його словами, важливим також є посилення комунікації як з інституціями ЄС, так і з урядами держав-членів для відкриття наступних переговорних кластерів.

"Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС – у Брюсселі", – зазначив Зеленський.

Водночас президент повідомив, що Качка суміщатиме роботу в Брюсселі з функцією торговельного представника України. За словами Зеленського, цьому сприятимуть його досвід і компетенції у сфері торговельної політики та двосторонніх угод із ключовими партнерами.

 
Євросоюзінтеграція

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