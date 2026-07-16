Рада затвердила новий склад Кабміну: відомі імена міністрів

Кандидатуру нового глави Міноборони розглянуть окремим голосуванням.

Верховна Рада ухвалила постанову про призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Рішення підтримали 264 народні депутати.

Водночас кадрові питання щодо керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ розглянуть під час окремих голосувань.

Перед голосуваннями фракція "Слуга народу" провела додаткові внутрішні консультації.

До нового складу уряду увійшли:

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики – Денис Шмигаль;

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Всеволод Ченцов;

Віцепрем’єр-міністр з питань гуманітарної політики – міністр культури – Тетяна Бережна;

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб – Віталій Безгін;

Міністр молоді та спорту – Матвій Бідний;

Міністр у справах ветеранів – Віталій Кім;

Міністр внутрішніх справ – Іван Виговський;

Міністр освіти і науки – Андрій Бутенко;

Міністр охорони здоров’я – Віктор Ляшко;

Міністр фінансів – Сергій Марченко;

Міністр економіки та навколишнього середовища – Олександр Кравченко;

Міністр аграрної політики та продовольства – Тарас Висоцький;

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності – Денис Улютин;

Міністр юстиції – Денис Маслов;

Міністр цифрової трансформації – Оксана Ферчук.

Найближчим часом парламент має розглянути подання щодо призначення керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.